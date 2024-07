Olympia-Vorbereitung Starkes Comeback: Deutsche Basketballer besiegen Frankreich

Knapp drei Wochen vor Beginn des olympischen Basketballturniers mit Vorrunde in Lille und Endrunde in Paris wirkte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert erheblich verbessert. Nach einem schwachen ersten Viertel mit nur elf eigenen Punkten zog Deutschland im zweiten Viertel an und schaffte rechtzeitig vor der Pause den Ausgleich. Auch nach der Pause ging es hin und her - mit Vorteilen für die Gäste.