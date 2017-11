Tabellenletzter Tübingen trennt sich von Coach McCoy

Bundesliga-Schlusslicht Walter Tigers Tübingen hat sich nach zehn Niederlagen in den ersten zehn Saisonspielen von Trainer Tyron McCoy getrennt. dpa

Interimsmäßig werde der bisherige Co-Trainer Aleksandar Nadjfeji die Basketballer betreuen, teilte der Club einen Tag nach dem 83:90 gegen Aufsteiger Oettinger Rockets mit. Man habe mit McCoy den Glauben an den Klassenverbleib verloren, sagte Geschäftsführer Robert Wintermantel. „Wir benötigen jetzt einen neuen, frischen Impuls auf der Trainerbank.“ McCoy war seit Ende Dezember 2015 Coach in der Studentenstadt. Er wurde an seinem 45. Geburtstag freigestellt.

Mitteilung Walter Tigers Tübingen