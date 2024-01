Jugend-Basketball „Perspektiven für Talente“

Sich dem Bundestrainer hautnah präsentieren zu dürfen, ist für die meisten Sportlerinnen und Sportler eine ganz besondere Motivation. Das gilt für fast alle Sportarten. Wenn ein junger Sportler im Alter von 13 Jahren zu einer von den Sportverbänden organisierten Talent-Maßnahme eingeladen wird, ist die Begeisterung selbstverständlich sehr groß. So auch für fünf Mädchen aus Trier, die am vergangenen Wochenende drei Tage zur Maßnahme des Deutschen Basketball Bundes „Perspektive für Talente“ in Chemnitz eingeladen waren. Begleitet wurden die Mädchen vom Landestrainer des Basketball Verbands Rheinland-Pfalz, Thorsten Schulz.