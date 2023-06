Basketball-Bundesliga ... und dann auf die Porta: Ex-Trierer Herrera steht mit Bonn im Playoff-Finale

Der Termin ist vorgemerkt. Steht im Kalender. Natürlich. 23., 24. und 25. Juni – da hat Sebastian Herrera was vor: Altstadtfest ist das Stichwort. „Das“, so betont der 25-Jährige, „das gehört natürlich in Trier dazu“. Da geht’s ihm nicht anders als Tausenden anderen Trierern: Ab in die Innenstadt, alte Freundinnen und Freunde treffen und mal schön erzählen, was in den vergangenen Monaten so passiert ist in Familie, Beruf oder sonst wo.