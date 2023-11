Basketball Thema Zweitjob für Bundestrainer Herbert abgehakt

Während seine Profis in Nordamerika und Europa wieder im Alltag gefordert sind, nimmt der Bundestrainer derzeit einige Ehrungen entgegen. „Es ist großartig, dass wir wahrgenommen werden nach diesem WM-Titel. Ich weiß nicht genau, was noch kommt. Es passiert immer noch sehr viel. Ich versuche, das Ganze viel zu begleiten und sonst normal weiterzuarbeiten“, sagte Herbert. Die Basketballer gelten bei der Gala „Sportler des Jahres“ am 17. Dezember als Topfavorit in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“.