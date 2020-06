Alba-Profi : Thiemann kritisiert Dopingtests bei Turnier: „Doppelmoral“

München Nach Teamkollege Niels Giffey hat auch Johannes Thiemann von Alba Berlin Dopingtests durch außenstehende Personen im geschlossenen System beim Basketball-Meisterturnier in München kritisiert.

„Das war wieder typisch, dass die eine Sonderstellung haben. Keiner will den Sport kaputt machen oder dopen“, sagte der 26 Jahre alte Nationalspieler der „Bild am Sonntag“. „Wir haben hier aber so strikte Regeln, dürfen die Familien nicht sehen und keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Die aber kommen, ohne in Quarantäne gewesen zu sein.“