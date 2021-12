Euroleague : Titelverteidiger besiegt: Bayerns Basketballer in Topform

Titelverteidiger besiegt: Bayerns Basketballer in Topform

München Der FC Bayern München hat seine gute Form in der Basketball-Euroleague unterstrichen. Gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul gewann der Bundesligist mit 83:71 (44:38) und holte den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Partien.

Die Gäste um den deutschen Nationalmannschafts-Center Tibor Pleiss waren nach dem Seitenwechsel besser. Vor allem Rodrigue Beaubois bekamen die Münchner in dieser Phase nicht in Griff und lagen nach 25 Minuten mit 55:56 zurück. Danach konnten die Bayern den Lauf der Türken stoppen und gingen mit 66:64 in den Schluss-Durchgang.