BBL-Pokal : Titelverteidiger München scheitert im Viertelfinale

Chemnitz Die Basketballer des FC Bayern München können den Titel im BBL-Pokal nicht mehr verteidigen. Sie unterlagen auswärts bei den Niners Chemnitz überraschend mit 80:85 und schieden damit im Viertelfinale aus.

Obwohl die Bayern in der Schlussphase noch einmal auf 80:81 herankamen, konnten die Münchner in ihrem 18. Pflichtspiel der Saison die Wende nicht mehr einleiten. Erst am Freitag waren sie bei der AS Monaco noch in der Euroleague angetreten (71:94).