Basketball-Bundesliga Titelverteidiger Ulm in den Playoffs ausgeschieden

Die Würzburg-Ulm-Serie war von Verletzungen, harten Fouls und einigen verbalen Sticheleien geprägt. Auch am Freitagabend ging es ruppig zu. Ulm erspielte sich im Schlussviertel eine Führung, konnte diese aber nicht halten. Nach dem Umbruch nach dem Meistertitel geht nun auch Meistertrainer Gavel, den es zu seinem Ex-Club Bamberg Baskets zieht. Der ehemalige Profi soll den neunmaligen Meister nach dem Verpassen der Playoffs wieder in die Erfolgsspur bringen. In Ulm folgt Ty Harrelson, der von Rasta Vechta kommt.