Trierer mit Köln an der Spitze Rupi Hennen - ein Anführer, der Veranwortung übernimmt

Manager und Trainer Baeck hat die Play-Off-Teilnahme und eine bessere Platzierung als im vergangenen Jahr als Saisonziel ausgegeben. Ganz klar sollen die Domstadt-Basketballer über kurz oder lang wieder in die Pro A oder besser noch in die BBL. Der großzügige Trainingscampus ist ein Puzzleteil in dem Projekt. Eine taugliche Halle fehlt den RheinStars derzeit (noch). Zu sportlich erfolgreichen Zeiten spielten die Kölner in einer Zelthalle und schließlich in der „viel zu großen Lanxess Arena“. Das soll sich, wenn es nach Stephan Baeck geht, möglichst bald ändern. „Sollten wir es in diesem Jahr schaffen uns für die Pro A zu qualifizieren, werden wir den Aufstieg auch realisieren“, so Stephan Baeck. Bisher dominieren die RheinStars die Pro B-Saison der Gruppe Nord, nicht zuletzt, weil Rupert Hennen die Mannschaft als Regisseur trägt. „Es ist immer wieder eine Freude die Leichtigkeit zu erleben, mit der Rupi auch schwere Aufgaben meistert“, so Baeck, „und das nicht nur im Spiel, sondern auch im täglichen Training“.