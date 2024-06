Basketball Trotz Auswärtssieg: Alba hält Bayern für unbeeindruckt

Tatsächlich spielte der Heimvorteil bei den Begegnungen mit Bayern in der Ojeda-Ära seit Februar 2016 keine große Rolle: Von insgesamt 16 Partien am Berliner Ostbahnhof gingen zehn an die Bayern. In dieser Zeit trafen Alba und die Bayern in fünf Playoff-Serien aufeinander - und in jeder gewann München mindestens einmal auswärts.