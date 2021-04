BBL : Ulm schlägt Crailsheim und zieht an Hamburg Towers vorbei

Ulm Ratiopharm Ulm hat im Kampf um eine gute Ausgangslage für die erste Playoff-Runde der Basketball-Bundesliga Boden gut gemacht.

In einem umkämpften Spiel mit vielen Führungswechseln starteten die Ulmer besser in die zweite Halbzeit und erspielten sich mit einem 13:0-Lauf eine deutliche Führung. Crailsheim ließ sich zunächst nicht abschütteln (75:76/37.). Die Gastgeber kamen dank drei verwandelten Dreiern aber wieder in die Erfolgsspur. In der Schlussphase verletzte sich bei den Merlins Jermaine Haley.