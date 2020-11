Eurocup : Ulmer Basketballer verlieren bei Boulogne Metropolitans

Holte für die Ulmer in Frankreich 13 Zähler: Per Günther. Foto: Ulf Duda/fotoduda.de/BBL/Pool/dpa

Levallois Den Basketballern von ratiopharm Ulm ist es nicht gelungen, die wettbewerbsübergreifende Serie von vier Siegen nacheinander fortzusetzen.

Die Gäste erarbeiteten sich in der ersten Halbzeit eine Sieben-Punkte-Führung (39:32) und behaupteten den Vorsprung trotz eines Durchhängers auch über weite Strecken des dritten Viertels (50:49). Im Schlussabschnitt kippte die Partie. Die Ulmer ließen in der Defensive nach und taten sich auch im Angriff schwer. Boulogne drehte auf und gewann letztlich souverän. Treffsicherster Schütze der Partie war Bastien Pinault mit 21 Punkten. Für die Ulmer war Per Günther mit 13 Punkten am erfolgreichsten.