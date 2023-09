Basketball-WM Von Bonga bis Wagner: Das DBB-Erfolgsteam von Manila

Der historische Erfolg der deutschen Basketballer kommt nicht aus dem Nichts, aber in dieser Form doch überraschend. Nach Siegen über Australien, Slowenien und Topfavorit USA ist am Sonntag (14.40 Uhr/ZDF und Magentasport) in Manila gegen Serbien der erste WM-Titel möglich. Wer sind die zwölf Spieler plus Cheftrainer, die in die Fußstapfen der Generation um Dirk Nowitzki treten und diese im Endspiel endgültig übertrumpfen könnten?