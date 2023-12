Basketball-Historie „Charly“ Brown - ein Zauberer für den Trierer Basketball

Es ist drei Jahrzehnte her: Aber sehr genau erinnere ich mich an den ersten „Auftritt“ von Carl Danell Brown in der altehrwürdigen Mäushecker-Halle. Er war erst wenige Tage vor Spielbeginn in Trier eingetroffen. Mit seiner Größe von 1,77 Metern sah er auch für die Gegner nicht furchteinflößend aus. Auffallend war das unglaubliche Verhältnis seiner kräftigen Wadenmuskulatur zu seinen „dünnen“ Beinen. Schon dieses erste Auftreten beim TVG ließ erahnen, dass dieser Mann zum Liebling des Trierer Basketball-Publikums werden sollte und auch in fremden Hallen ein schier unerreichtes Standing haben sollte. Kein Wunder, dass er von der Internet-Plattform basketball.de 2015 zum Point Guard der Jahre 2000 bis 2015 gewählt wurde.