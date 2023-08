Basketball-WM „Was Großes mit nach Hause nehmen“: Schröder & Co. hungrig

Schon die Morgenstunden am komplett freien Mittwoch hatte das Nationalteam bestens genutzt. Nach einer gemeinsamen Yoga-Einheit bequemten sich die Profis zum Strand der japanischen Urlaubsinsel - das Meer und die in der Dunkelheit herrlich beleuchteten Palmen liegen keine fünf Minuten vom bestens gelegenen Teamhotel weg. „Die Ruhetage sind sehr wichtig, auch mal mit dem Team was Essen zu gehen und ein bisschen gemeinsame Zeit zu verbringen“, sagte Schröder nach der perfekten Vorrunde in der schwierigsten aller WM-Gruppen.