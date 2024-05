Abschied Weltmeister-Coach Herbert verlässt Basketballer nach Olympia

Herbert hat die Nationalmannschaft im Sommer 2021 übernommen und in der Folge zu EM-Bronze und dem ersten WM-Titel der Verbandsgeschichte geführt. Sein ausgerufener Dreijahresplan endet nach der Heim-EM 2022 in Köln und Berlin und der WM 2023 in Asien mit Olympia in Frankreich. „Die Reise war für mich der ultimative Lebensmoment“, sagte Herbert und dankte den Spielern und dem Verband für „eine unglaubliche Erfahrung und eine Ehre“.