WM-Triumph der deutschen Basketballer Ein Trierer ist Weltmeister – auch wenn darauf ein „Aber…“ folgt

Ein Trierer ist Basketball-Weltmeister! Und er hat als Spieler durchaus seinen Anteil am sensationellen Titelgewinn der deutschen National-Mannschaft am Sonntag in Manila, der Johannes Thiemann. An diesen beiden Sätzen gibt’s inhaltlich eigentlich wenig zu rütteln. Der war schon richtig stark, der „JT“, wie sein ganzes Team. Kaum zu stoppen, wenn er aufs Feld kam. Mit vielen, vielen guten Aktionen.