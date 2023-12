Basketball So läuft es für die Ex-Gladiatoren bei ihren neuen Clubs

Jonathan Almstedt - für seine Dreipunktewürfe in der Arena in Trier bekannt, ist jetzt nach drei Jahren im Gladiators-Trikot bei den Iserlohn Kangaroos ebenfalls in der Pro B gelandet. „Jonny“, wie er in Trier gerufen wurde, steht im Durchschnitt fast 20 Minuten auf dem Parkett und erzielt mehr als sechs Punkte für die Kangaroos im Schnitt. Lediglich seine seine gefürchteten Distanzwürfe liegen mit 25 Prozent Trefferquote unter den Erwartungen. „Es war für mich der richtige Schritt zur richtigen Zeit“, sagt Almstedt, der weiterhin in Trier studiert, allerdings online. Er zeigt sich beeindruckt vom derzeitigen Erfolg seiner ehemaligen Mannschaft und gibt unumwunden zu, dass „meine Einsatzminuten angesichts des Kaders der Gladiatoren sehr überschaubar gewesen wären.“