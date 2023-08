Basketball-WM Worum es für die Basketballer gegen Finnland geht

Die Spiele aus der Gruppenphase werden in die Zwischenrunde mitgenommen, Deutschland würde gerne mit drei Siegen und der damit verbundenen idealen Ausgangslage in die zwei weiteren Partien am kommenden Wochenende gehen. Den wohl härtesten Gegner der eigenen Gruppe, Australien, besiegten Schröder und seine Kollegen mit 85:82. Einer der beiden Widersacher in der Zwischenrunde wird mit großer Wahrscheinlichkeit Ex-Europameister Slowenien mit Starspieler Luka Doncic.