Basketball-Bundesliga : Zukunft von Alba-Trainer Aito: Club-Chef zuversichtlich

Berlin Alba Berlins Clubchef Axel Schweitzer hofft auf einen Verbleib von Trainer Aito Garcia Reneses beim deutschen Basketball-Meister und -Pokalsieger. Bisher ist noch nicht klar, ob der 73 Jahre alte Spanier beim Doublegewinner verlängern wird.

„Der Austausch, den ich mit ihm habe, macht mich zuversichtlich, dass der gemeinsame Weg weitergeht“, sagte Schweitzer in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Eine definitive Aussage machte der 51-Jährige allerdings nicht.

Mit Blick auf die Frage, ob angesichts der Coronavirus-Pandemie zur neuen Saison wieder Zuschauer in der Halle dabei sein können, äußerte sich Schweitzer zuversichtlich. Das Finalturnier in München war im Juni ohne Fans ausgetragen worden. Der Clubchef fragte angesichts möglicher Bedenken unter den Fans aber auch: „Wie viele Zuschauer wollen denn überhaupt wieder in die Hallen kommen? Ich würde nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass alle dahin strömen, wenn man den Ticketverkauf startet und die Halle aufmacht.“