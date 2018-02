später lesen Tiflis Basketballer setzten ihren Siegeszug fort Teilen

Die deutschen Basketballer sind der WM 2019 in China einen großen Schritt nähergekommen. Zwei Tage nach dem überraschenden 79:74 in Frankfurt/Main gegen den WM-, EM- und Olympia-Zweiten Serbien gewann die Mannschaft von Trainer Henrik Rödl auch vor 9000 Fans in Tiflis gegen Georgien mit 87:77 (51:38) und hat nach vier Siegen in vier Spielen bereits die entscheidende Qualifikationsrunde erreicht. Erfolgreichste Werfer: Joshiko Saibou (Berlin/15), Robin Benzing (Würzburg/14), Niels Giffey (Berlin), Danilo Barthel (je 12), Maik Zirbes (beide München/11).