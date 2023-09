Basketball Gladiators Gladiators-Trainergespann: „Ein gutes Wochenende für uns“

Mit zwei Preseason-Games am vergangenen Wochenende wollten die Gladiators „erfahren, wo wir uns aktuell im Trainingsprozess befinden“ (Jacques Schneider). Am Freitag waren die Trierer beim Pro B-Ligisten Ahorn Camp Speyer zu Gast. Für das Trainergespann Don Beck und Jacques Schneider eine willkommene Gelegenheit, beim klassentieferen Gegner die im Training neu erarbeiteten Ansätze zu erproben. „Gelungen“, so das kurze Fazit von Don Beck. Mit 107:71 fiel der Sieg in Speyer deutlich aus, und die Trainer konnten allen Akteuren Einsatzzeiten gewähren.