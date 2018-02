später lesen Berlin Berlin denkt über eine neue Bewerbung nach Teilen

Berlin steht einer neuen Olympia-Bewerbung grundsätzlich positiv gegenüber, knüpft sie aber an Bedingungen. "Ich bin davon überzeugt, dass Olympische Spiele für die Sportbegeisterten in unserer Stadt eine großartige Sache wären", sagte Berlins Sportsenator Andreas Geisel (SPD). Klar sei aber, "dass wir Olympische Spiele neu denken müssen". Bewerbungen einzelner Städte halte er nicht mehr für zeitgemäß. "Wenn wir Olympische Spiele nach Deutschland holen wollen, dann müssen wir dies als nationale Angelegenheit betrachten und uns entsprechend bundesweit aufstellen für eine Bewerbung." In der Koalitionsvereinbarung von Union und SPD ist die Entwicklung einer Strategie für Großsportveranstaltungen enthalten.