Fußball : Rot-Weiß setzt gleich mal eine Duftnote

Yannik Lauer von Rot Weiß TS Wittlich (links) und Elias Hansjosten (Schweich) im Kampf um den Ball. Foto: tv/Hans Krämer

SCHWEICH Fußball-Bezirksliga: Der neuformierte Top-Favorit gewinnt das Auftaktspiel beim Vorjahresritten in Schweich mit 2:0.

Von Jürgen Braun

Top-Favorit Rot-Weiß Wittlich hat gleich zum Auftakt der neuen Bezirksliga-Saison 2022 / 2023 eine deutliche Duftmarke gesetzt und seine hohen Ansprüche angemeldet. Bei der hochgehandelten Schweicher Mosella entschieden die Gäste das Duell der beiden neuen Trainer Karl-Heinz Gräfen (Wittlich) und Thomas Schleimer (Schweich) mit 2:0 (1:0) für sich. Ein Spaziergang war der Auftakterfolg der mit vielen neuen Aktiven aus höheren Spielklassen ausgerüsteten Formation aus der Säubrennerstadt bei schwülwarmen Temperaturen gegen die junge Truppe der Gastgeber jedoch nicht.

Wenn der Vizemeister und der Tabellen-Dritte der vorherigen Saison aufeinandertreffen, dann verspricht das nicht nur eine hochkarätige sportliche Auseinandersetzung, sondern lockt trotz Urlaubs auch zahlreiche Kiebitze an, die neugierig auf die „umgekrempelten“ Teams nach der Sommerpause waren. So auch gestern am Schweicher Winzerkeller, wo wohl mehr als 400 Fußballfans den Weg an die Balustraden des Kunstrasenplatzes gefunden hatten.

„Irgendwie hatten wir wohl beide ziemlichen Respekt voreinander, obwohl das nicht so ausgegeben war“, analysierten beide Coaches nach den von Schiedsrichter Niclas Berg sehr konsequent geleiteten 90 Minuten. Nach eher verhaltenem Beginn nutzten die Wittlicher dann gleich ihre erste Gelegenheit infolge einer einstudierten Standardsituation. Der Ex-Salmrohrer Maximilian Düpré schraubte nach einem Kopfball von Marc Arbeck seine gut 1,90 Meter und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in die Höhe und ließ Mosella-Keeper Martin Klar mit einem ebenso harten wie platzierten Kopfball ins lange Eck keine Gelegenheit, das 0:1 zu verhindern.

„Das kam uns natürlich entgegen, das gab uns Sicherheit in den Aktionen. Max hat aber nicht nur wegen seines Tores eine Super-Partie gemacht. Er hat auch hinten den Laden zusammengehalten und fast jede brenzlige Situation bereinigt“, lobte ihn sein Trainer. In punkto der taktischen Disziplin, meinte Gräfen, „haben wir sicher noch ein bisschen Luft nach oben, aber mit dem Sieg sind wir schon hoch zufrieden. Das erste Spiel direkt in Schweich mit einer neuen Mannschaft bestreiten zu müssen, das war schon ein Wahnsinnsauftakt. Aber unter dem Strich haben wir das konzentriert zu Ende gespielt und hätten vielleicht auch noch den einen oder anderen Treffer nachlegen können.“

Auf der Gegenseite trauerte sein Pendant Thomas Schleimer, der die Schweicher Tradition mit Jugend-erfahrenen Trainern im Seniorenbereich fortsetzt, zumindest einem Punkt bei seinem Meisterschaftsdebüt hinterher. „Wir sind natürlich alle bitter enttäuscht, dass wir diese Begegnung verloren haben. Das hätte nicht sein müssen. Es war lange ein Spiel auf Augenhöhe, wir hatten vor dem Führungstor von Rot-Weiß selbst eine gute Gelegenheit. Aber letztendlich haben wir unsere Möglichkeiten einfach nicht genutzt.“

Auch als die Gäste gleich nach dem Wiederbeginn durch Yannick Lauer das 2:0 markierten, war das noch lange keine Vorentscheidung. Die Mosella spielte einen strukturierten Fußball mit klugen Angriffsaktionen über die Flügel, aber im Zentrum fehlte auch jemand mit Knipser-Qualitäten. Dass sein Gegenüber „Kalle“ Gräfen nach der Begegnung die Mosella als einen der Kandidaten für Platz eins nach der Runde genannt hatte, wollte Schleimer zumindest ein wenig revidieren. „Es gibt da bestimmt einige Teams, die in der Lage sein werden, das Rennen um die Meisterschaft so lange wie möglich offen zu halten. Dazu wollen wir letztendlich auch gehören.“

Dass man jedoch in Wittlich in diesem Jahr endgültig Großes vorhat, bewies auch der mit angereiste Fanclub, der es fast in Mannschaftsbus-Stärke in gebrandeten T-Shirts von der Seitenlinie an lautstarker Unterstützung nicht fehlen ließ.

TuS Mosella Schweich: Martin Klar – Alexander Schwarz, (74. Moritz Neufang), Elias Hansjosten, Nico Schmitt, Jens Schneider, Pascal Kreber, Stefan Schleimer, Valentin Frick, Julius Kalweit, (82.9 Eric Reuter) Adrian Ossen, (46. Eliah Dick), Philipp Grundmann,

Rot-Weiß Wittlich: Jonas Landen – Gabriel Harig, Maximilian Düpré, Ömer Hakki Kahyaoglu, (88. Matthias Heck), Nicolae Stefan, (41, Niklas Lames), Marc Arbeck, (64. Sebastian Szimayer), Nils Habscheid, Moritz Habscheid, Tim Habscheid, Gjergij Prebeza, (76. Daniel Braun), Yannick Lauer, (87. Kevin Arbeck),

Schiedsrichter: Niclas Berg

Tore: 0:1 (21.) Düpré, 0:2 (54.) Lauer