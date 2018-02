später lesen Pyeongchang Biathleten zum zweiten Mal in der Mixed-Staffel Teilen

Seine alte Pelz-Mütze wird Mark Kirchner auch heute wieder aufsetzen. Dann geht es zum zweiten Mal in der Olympia-Geschichte um Medaillen für die Mixed-Staffel - und die Sotschi-Kappe hat seinen vier Biathlon-Weltmeistern in Pyeongchang ja schon dreimal Glück gebracht. Gold, Silber und Bronze durch Arnd Peiffer, Simon Schempp und Benedikt Doll in den vier Einzelrennen bei den Winterspielen - das war nicht unbedingt zu erwarten. Wer läuft, entscheidet sich erst am Vormittag kurz vor dem Rennen. Klar ist nur, dass Schempp Schlussläufer ist.