Bike-Marathon : Verfolgungsrennen rund um den Erbeskopf: Gejagt wie ein Hase

Thalfang Das Mountainbike-Rennen über den Erbeskopf war keines wie bisher. Wegen der Blockstarts wurde es zum Verfolgungsrennen.

„Man fühlt sich gejagt wie ein Hase“, sagt Robin Blatt lachend. Der aus Thalfang stammende 27-Jährige war am gestrigen Sonntag als Fünftplatzierter auf der 72-Kilometer-Distanz der am besten platzierte Mountainbiker aus der Region beim Erbeskopf-Bike. Auch wenn er vor Mathias Frohn im Ziel war: Der Deutsche Ü-30-Meister aus Düsseldorf fuhr aus dem zweiten Startblock heraus am schnellsten die zwei Runden über den höchsten Berg von Rheinland-Pfalz.

Durch den coronabedingten Startmodus in Blocks von jeweils 30 Fahrern, die in Fünf-Minuten-Abständen auf die Strecke geschickt wurden, hieß das Motto am ersten Sonntag im Juli Vollgas statt Taktik. „Das ist ein anderes Renngefühl. Wenn man in der Masse startet, kann man sich besser einsortieren. Dann weiß man, wo man steht“, erklärt Marcus Wilmes vom RV Schwalbe Trier den Unterschied. Der Dauergast beim Erbeskopf-MTB-Marathon belegte über 72 Kilometer den 33. Platz.