Dreifacher Wimbledon-Sieger zu Gast : Kann Boris Becker in Trier seine Rückkehr ins deutsche Tennis einfädeln?

Trier Boris Becker kommt am Wochenende zum Davis-Cup nach Trier. Wird er im Tennisverband wieder eine Rolle spielen? Zumindest hat er vorab schon Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Schon vor einiger Zeit hat Boris Becker angekündigt, beim Davis-Cup-Spiel in Trier gegen die Schweiz „als Freund der Mannschaft“ am Start zu sein. Dazu habe ihn Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann eingeladen. Dass Boris Becker am Freitag in Trier erwartet wird, bestätigte nun ein Sprecher des Deutschen Tennis Bundes (DTB) dem SWR.