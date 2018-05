später lesen Mönchengladbach Borussia holt Talent Bennetts aus Tottenham Teilen

Twittern

Teilen



Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive auf der britischen Insel fündig geworden. Von Tottenham Hotspur wechselt Keanan Bennetts (19) an den Niederrhein. Der U19-Nationalspieler unterschrieb gestern einen Vertrag bis 2022. "Keanan kann in der Offensive mehrere Positionen spielen, in dieser Saison ist er für Tottenham in der Premier League 2 und in der UEFA Youth League zum Einsatz gekommen", sagte Borussias Manager Max Eberl. Bennetts ist auch für die U23 der Borussen (Regionalliga) spielberechtigt, aber mit klarer Perspektive Bundesliga.