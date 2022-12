Reportage : Ein Tag an der Kletterwand: Darauf kommt es beim Bouldern an

Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER 8 Bilder Ein Tag in der Boulderhalle

Trier In den vergangenen Jahren ist Bouldern immer beliebter geworden. Doch was sollten Anfänger beim Klettern ohne Seil und Gurt beachten? Und macht es wirklich so viel Spaß, wie man es oft aus dem Freundeskreis hört? Unser Reporter hat’s ausprobiert.