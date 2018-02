später lesen Bremen Bremen stellt DFL erneut Einsatz der Polizei in Rechnung Teilen

Das Bundesland Bremen will der Deutschen Fußball Liga (DFL) bis zu 450.000 Euro für den Polizeieinsatz bei der Partie Bremen gegen Hamburg am 24. Februar in Rechnung stellen. Das Spiel wird als Hochrisikospiel mit viel Konfliktpotenzial zwischen den Fans eingestuft. In einem Schreiben sei die DFL über die voraussichtliche Gebührenpflicht unterrichtet worden, hieß es vom zuständigen Innenressort. Die polizeilichen Mehrkosten werden auf 300.000 bis 450.000 Euro taxiert.