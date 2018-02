Bruno Labbadia soll den VfL Wolfsburg retten

Bruno Labbadia wird neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge des am Montag überraschend zurückgetretenen Schweizers Martin Schmidt an. Für Labbadia dürfte die Erfahrung im Abstiegskampf gesprochen haben. Der frühere Stürmer rettete vor drei Jahren den Hamburger SV mit einer famosen Aufholjagd vor dem fast sicheren Abstieg. Beim HSV musste er im September 2016 gehen.

"Ich fühle mich gut und ausgeruht und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meiner neuen Mannschaft", sagte Labbadia. "Wir freuen uns sehr, dass wir Bruno Labbadia für den VfL gewinnen konnten. Jetzt müssen wir alle nach vorne schauen und unsere Aufgaben mit Ruhe und Geschlossenheit angehen", so VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. Sportdirektor Olaf Rebbe ergänzte: "Bruno Labbadia ist ein sehr erfahrener Trainer, der seine Qualitäten in der Bundesliga schon mehrfach unter Beweis gestellt hat." Premiere beim VfL feiert Labbadia bereits am Freitag (20.30 Uhr) beim FSV Mainz 05.

(sid)