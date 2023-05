Trierer Schüler schwärmen Wie bei Olympia – und ein Highlight der Schulzeit

Schon bei der Qualifikation zur Teilnahme am Bundesfinale „geht es hoch her“, sagt Hannes (16): „Man muss erst einmal Landesmeister werden. Das ist nicht gerade einfach.“ In vielen Fällen besteht eine Mannschaft – im Basketball zum Beispiel aus neun Spielern –- nicht ausschließlich aus Vereinsspielern. „Das muss schon passen“, sagt Hannes, der in diesem Schuljahr das große Glück hatte, dass er und seine Mitspieler alle gemeinsam in Trier in der Jugend-Basketball-Bundesliga trainieren und spielen und auch ihr Trainer Kevin Ney die Mannschaft nach Berlin begleiten konnte. Anders ist das bei den jüngeren Handballerinnen des MPG, die zwar alle in einem Verein trainieren und spielen, aber nicht gemeinsam. „Wir mussten uns erst einmal aneinander gewöhnen“, so nennt es Mattea, die bei der HSG Schweich aktiv ist. „Das macht die Sache nicht einfach“, sagt Carsten Peters, betreuender Lehrer, der die Mannschaft in zusätzlichen Sportstunden auf das große Finale vorbereitete.