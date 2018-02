später lesen Bratislava Champions League auch 2018/2019 ohne Videobeweis Teilen

Twittern

Teilen



Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat schon vor der entscheidenden Sitzung des International Football Association Board (Ifab) eine Einführung des Videoschiedsrichters in der Champions League ausgeschlossen. "Wir werden den Videoassistenten in der nächsten Saison in der Champions League nicht nutzen", sagte Ceferin nach dem Uefa-Kongress am Montag in Bratislava. Er sei nicht grundsätzlich gegen die technische Hilfe für Referees, aber: "Ich sehe hin und wieder eine große Konfusion", betonte der Slowene.