Chris Froome beteuert vor Saisonstart seine Unschuld

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat vor seinem umstrittenen Saisonstart bei der Andalusien-Rundfahrt (14. bis 18. Februar) noch einmal seine Unschuld in der Salbutamol-Affäre beteuert. "Es sind viele Fehlinformationen verbreitet worden. Wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, werden die Menschen meine Argumente verstehen", sagte Froome vor der ersten Etappe im spanischen Mijas. Bereits Ende September vergangenen Jahres hatten der Brite und sein Team Sky von der während der Spanien-Rundfahrt am 7. September genommenen Dopingprobe erfahren. Der Wert des Asthma-Mittels Salbutamol lag um das Doppelte über dem erlaubten Limit. Seitdem ist das Team in Erklärungsnot.