Christian Prokop bleibt Handball-Bundestrainer

Der Mann, der die vermeintlich besten deutschen Handballprofis auf die Spiele in Leipzig (4. April) und Dortmund (7.) gegen Serbien vorbereiten wird, heißt Christian Prokop. Drei Wochen nach der für den Deutschen Handballbund (DHB) enttäuschenden EM in Kroatien (nur Rang neun) überraschte das Ergebnis der Analyse, nach der sich der in Hannover tagende DHB-Vorstand mehrheitlich für eine weitere Zusammenarbeit mit dem 39-Jährigen aussprach. Eckhard Czekalla