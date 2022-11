ISSEL : Issel: Trainerwechsel beim Bundesligisten

Eine Spielszene aus der laufenden Saison in der B- Juniorinnen-Bundesliga: Issels Kapitänin Nina Erdmann (im weißen Trikot) gegen die Kölnerin Julia Schiffarth. Foto: Hans Krämer / Kraemer

ISSEL Detlef Mandernach ist nicht mehr Trainer der Bundesliga-B-Juniorinnen des TuS Issel. Der Übungsleiter hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

Nach nur sieben Spielen in der B-Juniorinnen-Bundesliga ist für Detlef Mandernach beim TuS Issel Schluss. Der Trainer sollte den Umbruch, den der Verein im Sommer eingeleitet hat, innerhalb der U17 gestalten. Nun jedoch hat Mandernach sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Das gab der Isseler gegenüber dem Trierischen Volksfreund bekannt. Auch Co-Trainer Heiko Henkel verlässt die Mannschaft.

Abteilungsleiter Josef Regneri bestätigte den Abgang der beiden Trainer. „Detlef hat mich am Samstag nach dem Spiel in Mainz darüber informiert“, erklärte der sportlich Verantwortliche. „Er hat sich dem Nachwuchsfußball der Region verschrieben und ist sehr engagiert. Deswegen hätte er auch die Zeit von uns bekommen, die Entwicklung voranzutreiben. An dieser Stelle ein Dank für sein Engagement der letzten Jahre im Verein.“