London/Trier : Verzückt Darts-Weltmeister Wright bald auch Trier?

London/Trier Er kündigte an, die WM und das World Matchplay zu gewinnen – das ist nun Realität. Im Juli könnte Wright in der Arena spielen.

Der Fernsehsender Sport1 hat mit dem Finale der WM seine zweitbeste Darts-Quote in der Geschichte erzielt. Nach Angaben des Senders aus Ismaning sahen das Duell zwischen dem neuen Weltmeister Peter Wright und Englands Michael Smith am Montagabend 1,64 Millionen Zuschauer im Schnitt. In der Spitze sahen bis zu zwei Millionen Interessierte zu. Dies bedeutet einen Marktanteil von 6,9 Prozent. Mehr Zuschauer hatte der Sender nur beim WM-Finale 2018, als Rekord-Champion Phil Taylor sein letztes Spiel bestritt und gegen seinen englischen Landsmann Rob Cross verlor. Durchschnittlich sahen 530.000 Zuschauer die Übertragungen der WM aus London.

Die besten 16 Dartspieler der PDC Pro Tour-Rangliste sind automatisch für den Wettbewerb qualifiziert und gemäß ihrer Platzierung für die zweite Runde gesetzt. 32 weitere Teilnehmer werden über eine Kombination von Qualifikationsturnieren ermittelt. Alle Spiele werden auf der Bühne ausgetragen. Die gesetzten Spieler greifen am Samstag, den 2. Juli in das Geschehen ein. Sonntags finden die dritte Runde, die Viertel- und Halbfinale sowie das Finale statt. Alle Spiele bis zum Viertelfinale werden im Format Best of 11 Legs gespielt, das bedeutet, dass derjenige gewinnt, der zuerst sechs Legs verbuchen kann. Das Halbfinale wird im Best of 13 Legs gespielt, das Endspiel im Format Best of 15 Legs.