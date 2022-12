Großes Event in der Arena : Spielt der nächste Darts-Weltmeister im Juli in Trier?

Das European Darts Matchplay mit vielen der besten Darts-Spielern kehrt zur Freude vieler Fans nach Trier zurück. Foto: Andreas Feichtner

Die Darts-Weltspitze zieht’s in den nächsten Tagen zur WM nach London - gut möglich, dass der nächste Weltmeister dann im Juli 2023 in Trier spielen wird. Das üppig dotierte „European Darts Matchplay“ kehrt in die Arena zurück. Was Veranstalter PDC an Trier reizt und was sich der Arena-Chef für die Zukunft wünscht.

Der Juli ist für die Betreiber großer Sport- und Eventhallen eher ein schwieriger Monat - klassische Nebensaison, wenn der Sommer gerade loslegt und der Indoor-Sport eher keine Rolle spielt. Für die Arena Trier steht aber dann wieder ein großes Sport-Highlight im Kalender: Vom 30. Juni bis 2. Juli wird wieder die Darts-Weltspitze in Trier zu Gast sein. Mit Tausenden Fans, hohen Preisgeldern und vermutlich starker Fernsehpräsenz.

Die wichtigsten Infos zur Rückkehr des „European Darts Matchplay“ – und warum sich die Veranstalter wieder für Trier entschieden haben.

Philip Brzezinski, Medienchef beim Ausrichter PDC Europe, verweist auf Volksfreund-Anfrage auf die guten Erfahrungen bei der Premiere in diesem Jahr in Trier. „Wir mit dem Event in diesem Jahr sehr zufrieden. Die Arena Trier bietet uns einen tollen Austragungsort und die Fans haben nicht nur für tolle Stimmung gesorgt, sondern sich auch überaus fair präsentiert“, sagt Brzezinski: „Wir sehen in Trier einen Standort, der auch für die Zukunft noch weiteres Entwicklungspotenzial bietet und freuen uns auf das Event in 2023. Natürlich sind die ganz großen Namen und Stars wieder mit von der Partie.“

Der Trier-Titelverteidiger und die Darts-WM:

Im Juli gewann der aktuelle Weltranglisten-Fünfte Luke Humphries aus England das Event in Trier – und damit 25.000 Pfund (rund 29.000 Euro) Siegprämie. Humphries gehört auch bei der Darts-WM im „Ally Pally“ in London zum Favoritenkreis, er steigt dort am 22. Dezember in der zweiten Runde ins Turnier ein. Die WM beginnt am 15. Dezember.

Beim European Darts Matchplay in Trier (30. Juni - 2. Juli 2023) stehen wie gehabt an jedem der drei Tage zwei Sessions an - je eine am Nachmittag (13 bis 17 Uhr) und eine am Abend (19 bis 23 Uhr). Bei der ersten Auflage in der Arena Trier Anfang Juli 2022 wurden 140.000 Pfund an Preisgeldern ausgeschüttet. Die European Tour umfasst 2023 insgesamt 13 Termine, los geht es vom 24.-26. Februar in Kiel. In Trier steht das 10. Event der European Tour an.

Wunsch der Arena: Fester Platz im Tour-Kalender

Für Arena-Chef Arnd Landwehr ist das Darts-Event eines von mehreren sportlichen Großereignissen im nächsten Jahr, am 3./4. Februar geht dort auch das Davis-Cup-Spiel Deutschland gegen die Schweiz über die Bühne. „Die Darts-Elite hat sich bei uns wohl gefühlt“, sagt Landwehr: „Wir hatten eine tolle Resonanz der Fans und die Zusammenarbeit mit der PDC Europe war super. Das passt von allen Seiten, deswegen haben wir auch schon früh über einen Termin im nächsten Jahr gesprochen. Langfristig gesehen hoffen wir natürlich, dass Trier einen fixen Platz im Tour-Kalender der PDC bekommt.“