Motorsport Große Freude, kleine Löwen und viel Spaß

Der Langstrecken-Klassiker zog bei herrlichem Spätsommer die Fans noch einmal in Scharen an die Nordschleife. Wer ein Herz für die Vielfalt des Histo-Motorsports mit Young- und Oldtimern hat, für den fiel Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Vom Publikumsliebling, dem Fuchsschwanz-bewehrten Opel Manta über Kadett GT/E, Alfa Romeo 33 16V, Ford Escort, einer Peugeot-Armada aus 205 GTI und 309, VW Scirocco, diversen „Gölfen“ bis zu einer Vielzahl von Derivaten aus den Häusern BMW und Porsche war alles vertreten, was in 70 Jahren Langstreckensport unterwegs war.