Davis Cup: Zverev wahrt Chancen aufs Viertelfinale

Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft besitzt dank der Nervenstärke des Weltranglistenfünften Alexander Zverev weiter alle Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. In Brisbane hatte der gebürtige Hamburger die Gäste am Freitag mit seinem Fünfsatzsieg über Alex de Minaur in Führung gebracht, ehe Jan-Lennard Struff gegen den australischen Spitzenspieler Nick Kyrgios in drei klaren Sätzen den Ausgleich zum 1:1 kassierte.