Trier Überraschung am Freitagnachmittag: Basketball-Star Dennis Schröder läuft am Sonntag im Test-Länderspiel gegen Schweden (18 Uhr/Arena Trier) nicht für Deutschland auf.

Nachdem es am Donnerstagnachmittag beim DBB-Medientraining noch geheißen hatte, Dennis Schröder werde erst am Freitag zum Team stoßen, gibt’s am Freitag dann eine neue Info: Schröder, so teilt DBB-Pressesprecher Christoph Büker auf Volksfreund-Anfrage mit, werde nicht nach Trier kommen und erst in der kommenden Woche zum Supercup in Hamburg zur Mannschaft stoßen.