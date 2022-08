Sportgeschichte : Olympische Spiele 1972 in München – Das Attentat auf Israels Team und das Versagen der Politik

Grafik-Karte Nr. 104580, Querformat 135 x 120 mm, "Karte vom olympischen Dorf und Fürstenfeldbruck München"; Grafik: A. Brühl, Redaktion: J. Schneider Stichwörter: Sport Olympia Geschichte Terrorismus Deutschland Israel Bayern 1972 München Attentat Palästinenser Geiselnahme olympisches Dorf israelische Olympiamannschaft dpa-Grafik dpagrafik Grafik Infografik Info-grafik dpa-infografik dpa-infografiken Infografiken Grafiken Graphic dpa dpa Grafik 104580 Foto: TV/Löhnertz, Ulrike

Die Aktion des Schwarzen September in München hat das Wesen imperialistischer Herrschaft und des antiimperialistischen Kampfes auf eine Weise durchschaubar und erkennbar gemacht wie noch keine revolutionäre Aktion in Westdeutschland und Westberlin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eckhard Jesse

Sie war gleichzeitig antiimperialistisch, antifaschistisch und internationalistisch.“ So hat die im Juni 1972 festgenommene Ulrike Meinhof, neben dem Anwalt Horst Mahler, der die Aktion ebenfalls als „mutige Kommandoaktion des opferbereiten Schwarzen September“ bezeichnet, intellektuelles Aushängeschild der Roten Armee Fraktion, den Überfall eines palästinensischen Terrorkommandos gerechtfertigt. Was war geschehen?

Am 5. September 1972 gegen 4.30 Uhr klettern acht palästinensische Freischärler, mit Kalaschnikows und Handgranaten ausgestattet, über den Zaun des Olympischen Dorfes. Sie dringen in das unabgeschlossene Quartier der israelischen Olympiamannschaft ein, töten zwei sich wehrende Personen, Moshe Weinberg, den Trainer der Ringer, sowie den Gewichtheber Josef Romano, und nehmen neun Geiseln in Gewahrsam. Ihre Forderung: mehrere hundert, in israelischen Gefängnissen einsitzende Palästinenser freizulassen. Auch Meinhofs Name, nicht der von Andreas Baader, wie oft behauptet, steht auf den Blättern. Komme es nicht dazu, müssten die Sportler und Trainer dies mit dem Tod bezahlen. Das auf 9 Uhr befristete Ultimatum wird mehrfach verlängert.

Dem politischen Krisenstab gehören der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Willi Daume, an, der Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, der bayerische Innenminister Bruno Merk als Leiter, der Münchner Polizeipräsident Manfred Schreiber und Hans-Jochen Vogel, bis Juni 1972 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt.

Niemand ist auf einen solchen Überfall vorbereitet, trotz antizionistischer Gewaltakte die Jahre zuvor. Beim „Fest des Friedens“ soll nichts an die unselige Vergangenheit 36 Jahre zuvor erinnern. Laxe Sicherheitsmaßnahmen dominieren. Der Ordnerdienst im Olympischen Dorf besteht aus Polizisten in hellem Zivil mit Funkgerät, aber ohne Waffen. Eine couragierte 42-jährige Kriminalhauptmeisterin namens Anneliese Graes, die als Ordnerin fungierte, sucht ohne Anweisung immer wieder den deutschsprechenden Anführer auf und will vermitteln. All das ist im Fernsehen live zu verfolgen.

Der israelische Botschafter überbringt den – nicht überraschenden – Entscheid seiner Regierung. Ein Austausch komme nicht in Frage. Israel vertraue den deutschen Behörden. So sehen sich die Sicherheitskräfte zum Handeln vor Ort gezwungen, zumal Ägypten, das von den Entführern später als Ziel genannte Land, mit dem Geschehen nichts zu tun haben will. Hubschrauber fliegen am Abend gleichwohl Geiselnehmer und Geiseln zum Militärflugplatz Fürstenfeldbruck. Die chaotische Befreiungsaktion misslingt angesichts zahlreicher Pannen. Das Feuer wird auf zwei Terroristen eröffnet, obwohl andere Gangster noch mit den Geiseln im Hubschrauber sitzen. Deutsche Stellen sehen später keine Fehler beim Ablauf.

Nicht nur das ganze Krisenmanagement erweist sich als ein Debakel, sondern auch die Kommunikation. Conrad Ahlers, der Sprecher der Bundesregierung, erklärt im Fernsehen: „Man kann wohl sagen, diese Operation ist glücklich und gut verlaufen.“ Die Spiele, für einen Tag unterbrochen, waren danach organisatorisch weiterhin gut, aber nicht mehr glücklich. Nur etwa 50 Olympioniken verzichten hinfort auf den Start, aus der Bundesrepublik Deutschland der bekannte Sprinter Manfred Ommer und der unbekannte Volleyballspieler Klaus-Dieter Buschle.

Die Vergeltung der Israelis ist fürchterlich. Schuldige und Unschuldige kommen ums Leben. Abu Daoud, der Organisator des Anschlages, entgeht allerdings ebenso der israelischen Rache wie der Drahtzieher Abu Iyad, der PLO-Geheimdienstchef, den 1991 eine Abspaltung der PLO tötete. Als Ende Oktober 1972 Palästinenser ein Flugzeug kapern, fordern sie von der Bundesregierung die Freilassung der drei lebenden Terroristen. Deutschland, das sich darauf einlässt, muss heftige Kritik der Israelis ertragen. Zwei der drei überlebenden Geiselnehmer sterben bald – vielleicht durch eine Aktion des Mossad.

ARCHIV - 05.09.1972, Bayern, München: Ein bewaffneter Polizeibeamter im Trainingsanzug sichert im Olympischen Dorf den Block, in dem Terroristen die israelischen Geiseln festhalten. (zu dpa «Bundesregierung zu Entschädigungen nach Olympia-Attentat bereit») Foto: Horst Ossinger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Horst Ossinger