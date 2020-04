Serie : Der TV macht Sie fit: Sicher auf dem Rad (Video)

Trainer Jens Nagel macht es vor: Den Blick über die Schulter muss jeder Radfahrer aus Sicherheitsgründen beherrschen. Ungeübte sollten das üben, bevor sie sich in den Straßenverkehr begeben. . Foto: Rainer Neubert

Trier Das Fahrrad steht auch heute im Mittelpunkt unserer Serie. Wir zeigen, wie unsere Leserinnen und Leser auch in Zeiten der Kontakteinschränkungen aktiv werden können. Mit einigen einfachen Übungen kann die Sicherheit geschult werden.

Die richtige Sattelhöhe, Rahmengröße und Armhaltung am Lenker waren wichtige Themen in unserer Serie am Samstag. Doch auch wenn das richtige Fahrrad mit der korrekten Einstellung vorbereitet ist, sollten ungeübte Radfahrer zunächst ihren Gleichgewichtssinn und das Reaktionsvermögen testen, bevor die ersten Kilometer auf befahrenen Straßen oder Radwegen zurückgelegt werden. „Das Training zur Radsicherheit sollte am besten auf verkehrsberuhigten Plätzen stattfinden“, empfiehlt TV-Coach Jens Nagel. „Da kann man sich in aller Ruhe auf die Übungen konzentrieren und ist keine Gefahr für den Straßenverkehr.“ Die heute gezeigten Übungen empfiehlt er übrigens auch erfahrenen Radsportlern, bevor sie sich mit einem neuen Rad auf den Weg machen. „Denn jedes Rad verhält sich beim Lenken und Bremsen anders.“

Ausrüstung Obligatorisch für alle Radfahrer sollte natürlich der Helm sein. „Der muss passend und mit geschlossenem Bändchen so auf dem Kopf sitzen, dass er nicht rutscht.“ Ein Reparaturset mit Flickzeug, kleinem Multiwerkzeug, einem Ersatzschlauch, Minipumpe und Reifenheber empfiehlt der erfahrene Radcoach. „Es gibt wenige Dinge, die ärgerlicher sind als ein Plattfuß, 20 Kilometer von Zuhause entfernt, und es ist kein Flickzeug dabei.“

Die richtige Einstellung von Sitzhöhe und Lenker, wie im letzten Teil dieser Serie beschrieben, setzt er für folgende Übungen heraus.

Kreise und Achten Eine gute Einstiegsübung ist das Fahren im Kreis um eine Pylone oder einer halb mit Wasser gefüllte Trinkflasche. „Das sollte in beide Richtungen geübt werden, was auch für das Fahren einer liegenden Acht gilt.“

Slalom „Die Augen des Fahrers schauen immer vorausblickend in die Richtung, in die man fahren möchte“, empfiehlt Nagel. Das gelte natürlich auch für die vorhergehenden Übungen. „Beim Slalom sollte nicht zu dicht an den Markierungskegeln oder -flaschen vorbeigefahren werden, sondern mit einem leichten Schwung.“ Die rechte Hand liegt dabei an der Hinterradbremse und sollte leicht gezogen werden, wenn die Geschwindigkeit zu hoch sein sollte.

Schulterblick Ein äußerst wichtiger Aspekt im Straßenverkehr, beim Abbiegen an Kreuzungen oder auch beim Überholen ist der Schulterblick. Jens Nagel: „Die Übung dazu funktioniert folgendermaßen: Sie versuchen möglichst geradeaus zu fahren, lösen eine Hand vom Lenker und drehen für den Blick zurück den Oberkörper mit der Schulter nach hinten zur geöffneten Seite. Die Hand darf dabei auch gerne den Sattel berühren. Diese Übung schult außerdem die Beweglichkeit im Nacken und die Rotation im Oberkörper.“ Geübt werden soll zu beiden Seiten.

Vollbremsung Im Notfall muss jeder Radfahrer wissen, wie sein Sportgerät reagiert. Geübt werden sollte deshalb auch die Vollbremsung. „Nach etwas zügigerem Anfahren auf gerader Strecke werden beide Bremshebel gezogen, wobei die Verteilung zu 80 Prozent auf der Hinterradbremse und nur zu 20 Prozent auf der Vorderradbremse liegen sollte“, empfiehlt der TV-Trainer.

Er nennt zwei Möglichkeiten, die trainiert werden sollten. „Zunächst ziehen sie nur so stark die Bremshebel, dass das Hinterrad nicht blockiert, sondern langsam zum Stillstand kommt. Die zweite Variante ist die Vollbremsung. Bei der werden die Bremshebel so stark gezogen, dass das Hinterrad blockiert über den Asphalt gezogen wird. Wichtig ist es dabei, das Rad stabil in der geraden Linie zu halten, bis es zum Stillstand kommt.“

Diese Übung wird benötigt, wenn im Alltag sehr plötzlich und intensiv gebremst werden muss.

Langsam Auch das langsame Fahren will geübt sein. „Versuchen sie von einer Startlinie A zu einer zehn Meter entfernten Ziellinie B möglichst langsam zu fahren, ohne den Fuß dabei aufzusetzen. Wichtig ist es hierbei, mit der Bremse etwas zu spielen und das Rad auch mal kurz zum Stillstand zu bringen.“ Trainiert werden kann auch in der stehenden Position. Für den Gleichgewichtssinn auf dem Rad ist dies die perfekte Übung.“

Für Fortgeschrittene „Fahren sie mit dem Vorderrad möglichst langsam und nah rechts an der Markierung vorbei und lenken sie dann nach links, damit das Hinterrad links an der Markierung vorbeirollt.“ Auch das sollte zu beiden Seiten geübt werden.

Vollbremsung: Immer mit beiden Rädern bremsen und auf jedem Untergrund die Kontrolle behalten. Foto: Rainer Neubert

Für Fortgeschrittene: Das Vorderrad umfährt das Hütchen links, das Hinterrad fährt rechts vorbei. Foto: Rainer Neubert

Slalomfahren schult Reaktionsvermögen und Kontrolle. Statt Hütchen funktionieren auch Wasserflaschen. Foto: Rainer Neubert