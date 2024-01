Wintercup in Ralingen 2024 Attraktive Spiele, Interessantes am Spielfeldrand an der Sauer

„Die Rahmenbedingungen stimmen. Die Tests bringen uns weiter. Auch diesmal sind wir gerne gekommen“, sagte Ingo Berens, Vorstandsmitglied von Eintracht Trier. Auch zwei, die früher für den SVE in der 2. Liga spielten, waren interessierte Zuschauer: Reiner Brinsa (71) – als Trainer lange Zeit in Rosport erfolgreich – traf genauso wie Claus Grzeskowiak (50) einige frühere Weggefährten. Auch sie lobten die attraktiven Partien und waren angetan von den vielen interessanten Gesprächen am Spielfeldrand.