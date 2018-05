später lesen Köln Deutsche fürchten Hooligans bei WM in Russland Teilen

Die Mehrheit der Deutschen fürchtet gewalttätige Auseinandersetzungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli). 68 Prozent der Befragten antworteten bei einer am Montag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts YouGov auf die Frage, ob es trotz der Sicherheitsvorkehrungen zu Ausschreitungen zwischen Hooligans komme, mit "Ja, auf jeden Fall" (19 Prozent) oder "Eher ja" (49 Prozent). Bei der EM 2016 in Frankreich hatte es unter anderem rund um das Spiel England gegen Russland in der Hafenstadt Marseille Ausschreitungen zwischen Fans gegeben.