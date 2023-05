Neuer Handball-Nationaltrainer in Luxemburg Ex-Nationalspieler und Wahl-Trierer: Maik Handschke über seine neue Aufgabe

(BP) Der Trierer Stadtteil Biewer war viele Jahre lang eine Handballhochburg, ganz zu Anfang im Feldhandball, später in der Halle bis in die Regionalliga, als HSG Biewer/Pfalzel. In den vergangenen Jahren ist es ruhig geworden um den Biewerer Handball. Aber: in Biewer lebt der einzige Deutsche, der im Ausland aktuell als Handball-Nationaltrainer im Einsatz ist: Maik Handschke.