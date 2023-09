Sensation gegen die USA „Sie können das Ding gewinnen“ — Deutschland gelingt Sensation im WM Halbfinale gegen die USA

Nach dem historischen ersten Finaleinzug bei einer WM rannten die deutschen Basketballer völlig enthemmt über das Parkett und tanzten danach ausgelassen im Kreis. Das Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte am Freitag Olympiasieger und Topfavorit USA in Manila im Halbfinale in einem Basketball-Spektakel mit 113:111 (59:60) und spielt damit am Sonntag gegen Serbien um den Weltmeister-Titel.