Fußball Bezirksliga SG Ruwertal schenkt Schillingen halbes Dutzend ein

Mit seinem zweiten Saisonsieg verschaffte sich der SV Zeltingen-Rachtig Luft im Tabellenkeller, während Rascheid/Geisfeld/Reinsfeld mit der zweiten Saisonniederlage den Anschluss in die erweiterte Spitzengruppe verpasste. Die Gastgeber bogen in den letzten vier Minuten auf die Siegerstraße ein. Jens Gaspers hatte die Hochwälder nach Vorarbeit von Nico Imholz nach einer Viertelstunde in Führung gebracht. Yannik Dietz egalisierte mit seinem siebten Saisontor (33.). In der Folge versäumten es beide Mannschaften, nachzulegen. Eine Schlüsselszene ereignete sich in der 79. Minute, als Schiedsrichter Michael Kausch ein Foul von Jens Gaspers an Dietz mit Strafstoß ahndete und den Rascheider Kapitän anschließend mit Gelb-Rot vom Platz stellte. Den Elfmeter versenkte Pascal Meschak sicher (80.). Nur drei Minuten später wurde den Gästen ein Handelfmeter zugesprochen. Pascal Eli blieb vom Punkt aus erfolgreich (83.). In den turbulenten Schlussminuten sorgten Kaufmann mit einem satten 25-Meter-Schuss (86.) sowie Alex Schiffmann nach Rückpass von Kaufmann (88.) binnen zwei Minuten für die Tore Nummer drei und vier aus Sicht der Moselaner. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, weil sie an sich geglaubt und nach den Gegentoren weiter fokussiert gearbeitet hat“, sah Zeltingens Spielertrainer Meschak einen verdienten Heimsieg. Rascheids Spielertrainer Christian Alt haderte mit der gelb-roten Karte gegen Jens Gaspers.