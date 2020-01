Kostenpflichtiger Inhalt: Auswärtsspiel : Die Gladiators und der Rekord: Triers Basketballer gastieren in Karlsruhe

Musste in dieser Woche mal mit dem Training aussetzen: Gladiator Jordan Geist (mit Ball) in einer Szene aus dem Hinspiel gegen Karlsruhe. Foto: TV/Hans Krämer

Trier Von einer langen Serie, einem Lauf durch die Innenstadt und einem möglichen Ausfall: Trier gastiert in Karlsruhe. Gewinnt Trier, wäre ein Rekord geknackt: Zum ersten Mal in der Gladiators-Geschichte hätte das Team dann sieben ProA-Spiele am Stück gewonnen.

Muskelkater, so berichtet Christian Held am Freitag lachend, den habe er nach seinem Lauf am Dienstag dann doch keinen gehabt. „Nein, nein, so anstrengend war es nicht“, gesteht der 31-Jährige. Drei Runden war der Cheftrainer der Römerstrom Gladiators Trier am Dienstag gemeinsam mit Aufbauspieler Rupert Hennen beim Silvesterlauf für den guten Zweck durch die Trierer Innenstadt gejoggt. „Wir sind das ganz entspannt angegangen“, betont Held. Genau so sei er dann mit seiner Familie auch ins neue Jahr gestartet: „Mit zwei kleinen Kindern feiert man nicht groß.“

Geht’s nach Held, könnte das neue Jahr genau so weitergehen, wie das alte endete – entspannt und mit dem nächsten Erfolg in der 2. Basketball-Bundesliga. Die Möglichkeit dazu besteht am Samstagabend: Dann gastieren die Gladiatoren bei den Karlsruhe Lions (19.30 Uhr/www.airtango.live). Gewinnt Trier, wäre ein Rekord geknackt: Zum ersten Mal in der Gladiators-Geschichte hätte das Team dann sieben ProA-Spiele am Stück gewonnen.

Christian Held interessiert das jedoch so gar nicht. Der Coach verweist dagegen darauf, dass seine Mannschaft mit Karlsruhe noch eine Rechnung offen hat. Gleich am ersten Spieltag setzte es in der Arena Trier eine hauchdünne 76:78-Pleite gegen die Badener. Held weiß: „Wir sind damals nicht mit der physischen Spielweise der Karlsruher klargekommen. Außerdem waren sie zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen weiter in dem, was sie tun wollten, als wir.“

Nach zwei Erfolgen zu Beginn der Spielzeit ging’s für das Team des kroatischen Trainers Ivan Rudez allerdings in der Folge ziemlich bergab. Allein sieben der vergangenen zehn Partien gingen verloren. Doch im letzten Spiel des Jahres 2019 setzte der Tabellen-14. noch mal ein Ausrufezeichen: Trotz eines 28:40-Rückstands zur Pause drehten die Lions mit ihrem Stärksten, dem früheren Bundesligaspieler Maurice Pluskota, die Partie gegen Schalke noch und gewannen am Ende mit 78:74. Christian Held betont: „Wenn der Gegner sie spielen lässt, und sie nicht unter Druck setzt – wie in der zweiten Halbzeit gegen Schalke – dann sehen sie sehr gut und stabil aus. Setzt man sie dagegen unter Druck, und nimmt ihnen ihre Optionen, dann haben sie Probleme.“

Nach den Erfolgen gegen Leverkusen, Quakenbrück, Jena, Tübingen, Schwenningen und Padeborn geht Trier mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Fehlen wird neben Simon Schmitz, für den nach seiner langwierigen Fußverletzung Ende Januar eine erneute Untersuchung ansteht, auch Kevin Smit. Der 28-Jährige laboriert weiter an einer Schulterverletzung. Zudem musste Jordan Geist nach einem Trainings-Zusammenprall am Donnerstag pausieren. Sein Einsatz in Karlsruhe ist offen.